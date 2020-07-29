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Диво-гол з центра поля в матчі Першої ліги – відео шедевра

21:51 - Читать на русском
Диво-гол з центра поля в матчі Першої ліги – відео шедевра
Гравці Авангарда / фото ФК Авангард

Поєдинки 27-го туру Першої ліги запам'ятались не лише перемогами фаворитів, але й розкішним голом у матчі Авангард – ОПФК Черкащина.

Перша ліга 2019/20, 27-й тур

Авангард – ОПФК Черкащина – 2:1

Голи: Мірошник, 41, 85 – Нечай, 45+1

Попри свою поразку ОПФК Черкащина відзначилась найяскравішим голом 27-го туру Першої ліги. В компенсований час до першого тайму Нечай отримав м'яч в центрі поля та несподівано пробив по воротах суперника. Голкіпер Авангарда далеко вийшов з воріт, і не зміг відбити м'яч, який за красивою траєкторією опустився в сітку воріт.

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Однак, цей гол не дозволив Черкащині набрати бодай очко – Авангард вирвав перемогу на останніх хвилинах. Ця перемога дозволила господарям набрати 45 очок та залишитись восьмими, а черкасці з 7 пунктами замикають турнірну таблицю чемпіонату.

blog_ava
Динамо повідомило деталі презентації Луческу
14:45
8157
Теги
Фантастичні голи Авангард Авангард ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Перша ліга Красиві голи Відеоновини
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