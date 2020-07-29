Диво-гол з центра поля в матчі Першої ліги – відео шедевра

Перша ліга 2019/20, 27-й тур
Авангард – ОПФК Черкащина – 2:1
Голи: Мірошник, 41, 85 – Нечай, 45+1
Попри свою поразку ОПФК Черкащина відзначилась найяскравішим голом 27-го туру Першої ліги. В компенсований час до першого тайму Нечай отримав м'яч в центрі поля та несподівано пробив по воротах суперника. Голкіпер Авангарда далеко вийшов з воріт, і не зміг відбити м'яч, який за красивою траєкторією опустився в сітку воріт.
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Однак, цей гол не дозволив Черкащині набрати бодай очко – Авангард вирвав перемогу на останніх хвилинах. Ця перемога дозволила господарям набрати 45 очок та залишитись восьмими, а черкасці з 7 пунктами замикають турнірну таблицю чемпіонату.