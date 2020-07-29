Перша ліга: Металіст 1925 несподівану поступився Миколаєву та погіршив шанси на вихід в УПЛ

Перша ліга 2019/20, 27-й тур

Миколаїв – Металіст 1925 – 3:2

Голи: Яворський, 12, 48, 72 – Поспєлов, 42, Вентура Лопес, 62

Вилучення: Вентура Лопес, 77

Авангард – ОПФК Черкащина – початок матчу о 17:30

Минай – Гірник-Спорт – початок матчу о 18:00

Прикарпаття – Агробізнес – початок матчу о 18:00

Кремінь – Рух – початок матчу о 18:00

Волинь – МФК Металург – початок матчу о 19:00

Миколаїв несподівано повів у рахунку на 12 хвилині, коли Яворський замкнув класну передачу з флангу. Поспєлов перед перервою вирівняв становище, замкнувши подачу з кутового. На початку другого тайму Миколаїв знову повів у рахунку завдяки голу Яворського, який добив м'яча в порожні ворота. Харків'яни знов відігрались завдяки голу Вентури Лопеса, але Яворський вирішив стати головним героєм матчу та оформив хет-трик.

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Ця поразка ще більше віддалила Металіст-1925 від лідера Першої ліги – харків'яни залишились шостими з 47 очками. Миколаїв з 29 пунктами розташувався на 11 місці.

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