Мэр Ивано-Франковска учит игроков Прикарпатья разговаривать на украинском – неожиданный презент

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил азбуки трем игрокам Прикарпатья после поединка против Агробизнеса, сообщает mi100.info.

Чудо-гол с центра поля в матче Первой лиги – видео шедевра

Такой презент был сделан не просто так – футболисты дали послематчевые комментарии на русском языке, поэтому глава города решил немного напомнить ребятам, в какой стране они живут.

Напомним, Прикарпатье уступило Агробизнесу (0:1) в матче 27-го тура Первой лиги и осталось на четырнадцатом месте.

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