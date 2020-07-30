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Мэр Ивано-Франковска учит игроков Прикарпатья разговаривать на украинском – неожиданный презент

08:00 - Читати українською
Мэр Ивано-Франковска учит игроков Прикарпатья разговаривать на украинском – неожиданный презент
Игроки Прикарпатья / pravda.if

Трое игроков Прикарпатья надолго запомнят поединок 27-го тура Первой лиги.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил азбуки трем игрокам Прикарпатья после поединка против Агробизнеса, сообщает mi100.info.

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Такой презент был сделан не просто так – футболисты дали послематчевые комментарии на русском языке, поэтому глава города решил немного напомнить ребятам, в какой стране они живут.

Напомним, Прикарпатье уступило Агробизнесу (0:1) в матче 27-го тура Первой лиги и осталось на четырнадцатом месте.

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