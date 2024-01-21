"Це сталося, коли я пішов за м'ячем і почув, як люди називають мене мавпою, але я нічого не сказав. Потім вони зробили це ще раз, і я попросив команду про допомогу, потім сказав, що так у футбол не можна грати. Це не вперше, коли це трапляється зі мною чи іншими гравцями. Це речі, про які потрібно говорити. Ці люди – невігласи. Уболівальник приходить на стадіон, щоб повболівати, можливо, свистіти, але у футболі такого не повинно відбуватися.

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У нас чудовий клуб, дуже сильна група, ми – родина. Усі мене підтримували. Тоді ми вийшли на поле з великим бажанням виграти матч саме через це тут. Правильна відповідь – перемогти. Ми, гравці, можемо реагувати лише так. Прокуратурі доводиться ухвалювати сильні рішення. Вони завжди фіксують наші слова після матчів, але потім нічого не відбувається.

Наразі я не хочу ні з ким зустрічатись, не хочу з ними розмовляти. Вони повинні отримати дуже жорсткі санкції, бо розмовляти вже марно. Такі люди мають залишатися вдома та більше не приходити на стадіон. Футбол прекрасний, тому що ви приходите на стадіон усією родиною, щоб розважитись

Зараз я не дивлюся на турнірну таблицю. Немає очок, які треба рахувати. Просто потрібно йти матч за матчем, перемагати, викладаюся на повну. Сьогодні ми не можемо дивитися вперед чи назад у турнірній таблиці, інакше ми втратимо очки", – цитує Меньяна MilanNews з посиланням на SkySport.

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