"Это произошло, когда я пошел за мячом и услышал, как люди называют меня обезьяной, но я ничего не сказал. Потом они сделали это еще раз, и я попросил команду о помощи, потом сказал, что так в футбол нельзя играть. Это не впервые, когда это случается со мной или другими игроками. Это вещи, о которых нужно говорить. Эти люди – невежды. Болельщик приходит на стадион, чтобы поболеть, возможно, посвистеть, но в футболе такого не должно происходить.

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У нас отличный клуб, очень сильная группа, мы – семья. Все меня поддерживали. Тогда мы вышли на поле с большим желанием выиграть матч именно поэтому здесь. Правильный ответ – победить. Мы, игроки, можем реагировать только так. Прокуратуре приходится принимать сильные решения. Они всегда фиксируют наши слова после матчей, но потом ничего не происходит.

Пока я не хочу ни с кем встречаться, не хочу с ними разговаривать. Они должны получить очень жесткие санкции, потому что говорить бесполезно. Такие люди должны оставаться дома и больше не приходить на стадион. Футбол прекрасен, потому что вы приходите на стадион всей семьей, чтобы развлечься

Сейчас я не смотрю на турнирную таблицу. Нет очков, которые нужно считать. Просто нужно идти матч за матчем, побеждать, выкладываюсь по полной. Сегодня мы не можем смотреть вперед или назад в турнирной таблице, иначе мы потеряем очки", – цитирует Меньяна MilanNews со ссылкой на SkySport.

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