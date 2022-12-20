Марко Спортьєлло погодився перейти в Мілан в статусі вільного агента у літнє трансферне вікно. Але "россонері" розглядають варіант із його зимовим підписанням.

Основний воротар Мілана Майк Меньян, який пропустив ЧС-2022 через травму гомілки, як і раніше, перебуває в лазареті. Sky Sport Italia та Calciomercato.com стверджують, що здоров'я Меньяна не покращується, тому француз пропустить перший матч Мілана у 2023 році проти Салернітани.

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Згідно з джерелом, стан Майка може переконати босів Мілана підписати у зимове трансферне вікно голкіпера Аталанти Марко Спортьєлло. Він погодився перейти в стан "россонері" влітку в статусі вільного агента, але Мілан може виплатити Аталанті невелику компенсацію, щоб воротар був доступний уже взимку.

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