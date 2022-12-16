Футболісти збірної Франції, які не потрапили до складу делегації, матимуть змогу на власні очі подивитися фінал турніру.

Президент країни Еммануель Макрон планує відвідати Катар і хоче зібрати собі зіркову футбольну компанію, повідомляє RMC Sport.

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За інформацією джерела, президент Франції хоче, щоб разом із ним в Катар полетів Карім Бензема, Поль Погба, Майк Меньян, Крістофер Нкунку, Н'Голо Канте та Преснель Кімпембе. Також для них зарезервовані місця в президентській ложі на стадіоні Лусаїл Айконік.

Нагадаємо, ці футболісти претендували на те, аби бути в складі збірної Франції на ЧС-2022, однак їм завадили травми. Фінальний матч турніру Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня.

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