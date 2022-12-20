Марко Спортьелло согласился перейти в Милан в качестве свободного агента в летнее трансферное окно. Но "россонери" рассматривают вариант с его зимним подписанием.

Основной вратарь Милана Майк Меньян, который пропустил ЧМ-2022 из-за травмы голени, по-прежнему находится в лазарете. Sky Sport Italia и Calciomercato.com утверждают, что здоровье Меньяна не улучшается, поэтому француз пропустит первый матч Милана в 2023 году против Салернитаны.

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Согласно источнику, состояние Майка может убедить боссов Милана подписать в зимнее трансферное окно голкипера Аталанты Марко Спортьелло. Он согласился перейти в стан "россонери" летом в качестве свободного агента, но Милан может выплатить Аталанте небольшую компенсацию, чтобы вратарь был доступен уже зимой.

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