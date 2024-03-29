"Мені сказати важко. Треба хоча б три-п’ять матчів Пономаренку зіграти за дорослу команду, щоб це зрозуміти. Ментально, він готовий. Та однієї психології замало. Потрібно, щоб Матвій був готовий і фізично, бо виступи в УПЛ і молодіжній першості за інтенсивністю навантажень – це різні турніри.

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Було дуже багато гравців U-19, цієї вікової категорії, які ставали, наприклад чемпіонами Європи, а потім на етапі переходу в дорослий футбол губилися, не особливо чогось досягали. Молодому гравцеві потрібно провести бодай сезон на стабільному рівні за дорослу команду, тоді можна вже прогнозувати, що з нього буде", – сказав Михайленко в коментарі Українському футболу.

До слова, Пономаренко відзначився 5 голами у 3 матчах еліт-раунду відбору до Євро-2024 серед збірних до 19 років, ставши найкращим голеадором кваліфікації.

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