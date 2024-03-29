"Мне сказать трудно. Надо бы три-пять матчей Пономаренко играть за взрослую команду, чтобы это понять. Ментально он готов. Но одной психологии мало. Нужно, чтобы Матвей был готов и физически, потому что выступление в УПЛ и молодежном первенстве по Качество обслуживания – это разные турниры.

Тренер сборной Украины прокомментировал интересы Европейского клуба бомбардиру "Динамо"

Было очень много игроков U-19 этой возрастной категории, которые стали, например, чемпионами Европы, а потом на этапе перехода во взрослый футбол терялись, не особо чего-то достигли. Молодому игроку нужно провести хотя бы сезон на стабильном уровне за тогдашнюю взрослую команду, уже можно прогнозировать, что из него будет", - сказал Михайленко в комментариях к Украинскому футболу .

К слову, Пономаренко отметился 5 голами в 3 матчах элит-раунда отбора на Евро-2024 среди сборных до 19 лет, став лучшим голеадором квалификации.