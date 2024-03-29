"Ментально он готов": тренер сборной Украины объяснил, чего не хватает юному бомбардиру, чтобы играть в основе Динамо
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил готовность Матвея Пономаренко к игре за основную команду Динамо.
"Мне сказать трудно. Надо бы три-пять матчей Пономаренко играть за взрослую команду, чтобы это понять. Ментально он готов. Но одной психологии мало. Нужно, чтобы Матвей был готов и физически, потому что выступление в УПЛ и молодежном первенстве по Качество обслуживания – это разные турниры.
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Было очень много игроков U-19 этой возрастной категории, которые стали, например, чемпионами Европы, а потом на этапе перехода во взрослый футбол терялись, не особо чего-то достигли. Молодому игроку нужно провести хотя бы сезон на стабильном уровне за тогдашнюю взрослую команду, уже можно прогнозировать, что из него будет", - сказал Михайленко в комментариях к Украинскому футболу .
К слову, Пономаренко отметился 5 голами в 3 матчах элит-раунда отбора на Евро-2024 среди сборных до 19 лет, став лучшим голеадором квалификации.
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