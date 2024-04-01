У рамках програми дня в італійській Серії А заплановано декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 30-й тур

Болонья – Салернітана – 3:0

Голи: Орсоліні, 14, Салемакерс, 44, Лікоянніс, 90+2

Кальярі – Верона – початок о 16:00

Сассуоло – Удінезе – початок о 16:00

Лечче – Рома – початок о 19:00

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Болонья у двох найближчих турах залишатиметься у зоні ЛЧ. Це стало можливим завдяки домашній перемозі над Салернітаною – "россоблу" забили двічі ще до перерви, а у на останніх секундах зустрічі добили "гранатових" третім голом. 3:0. Таким чином, підопічні Тьяго Мотти відірвались від Роми на 6 очок при перевазі над римлянами у особистих зустрічах.

Салемакерс оформив гол+пас, а Орсоліні не тільки забив шедевральний гол, а й оформив рекорд. Рікардо став третім футболістом в історії Болоньї у 3-очкову еру, якому вдалося забити 10+ голів у двох сезонах (після Марко Ді Вайо та Джузеппе Сіньйорі).

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