Наполі під керівництвом Франческо Кальцони, який влітку зі збірною Словаччини протистоятиме Україні на Євро-2024, ще не знав поразок у чемпіонаті. У випадку домашньої звитяги над Аталантою команда повернулась би у боротьбу за ЛЧ – до неї залишалось би всього шість очок. Завдання здавалося не дуже важким, враховуючи 4-матчеву безвиграшну серію бергамасків.

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Втім, замість тріумфу на партенопейців чекало фіаско. Гості могли відкривати рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок розрізного пасу Пашаліча, однак Міранчук пробив у стійку. На 26-й хвилині ця парочка організувала гол, який практично одразу міг відквитати Осімхен – Віктор переграв голкіпера, але Скальвіні вибив м'яч з лінії воріт!

Пропустивши, Наполі розкрився й отримав ще один гол. Спочатку з передачі Міранчука міг відзначитись Пашаліч (не вдалося), а на 45-й хвилині з ним обігрався Скамакка – після чого пробив метрів з 16-ти. Точно в дальній кут. 0:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У другому таймі Наполі прокинувся, перехопивши ініціативу й створивши декілька класних моментів. Зокрема, на 55-й хвилині м'яч двічі влучав у стійку воріт Аталанти (після ударів Зєлінскі та Лоботки), а на 62-й Нгонж ледь не вискочив віч-на-віч (голкіпер випередив його). Також хороші постріли з меж штрафного завдавали Осімхен і Гін, однак Карнесекі тримав "Богиню" в грі.

Поступово підопічні Джан П'єро Гасперіні стали ловити Наполі на контратаках. Запоровши декілька з них, гості зрештою покарали партенопейців – на 88-й Коопмейнерс добив їх з передачі Руджері. 0:3. Цей гол став останнім у зустрічі. Аталанта святкує розгром.

Бергамаски відірвались від неаполітанців на 5 очок. "Богиня" тримається на шостій позиції з 50 заліковими балами в активі. До зони ЛЧ бракує 4 очок.

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