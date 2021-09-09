"Результат не підкосив нашу впевненість. Зараз у нас йде смуга нічиїх. Звичайно, всі засмучені. З Казахстаном пропустили на останній хвилині, тут мало не на останній секунді. Футбол тим і цікавий, що грають з першої і до останньої хвилини. Зробимо висновки і готуємося далі.

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Ідея грати другим номером? Вважаю, ми виконували установку тренера. Знали, що чехи дуже сильно піднімають крайніх захисників. І у разі їхньої помилки, у нас будуть дуже хороші зони для контратак. Кілька разів ми добре вибігали. Плюс гол, якщо не помиляюся, там було 7 передач, хороша подача з флангу, забили. Виконували установку тренера і чекали свої моменти.

У нас зараз особливо немає часу щось змінювати у тренувальному процесі. Звичайно, він трохи інший, це специфіка тренера. Мені трохи незручно грати зліва, але де тренер скаже грати, там і буду. Намагаюся по максимуму віддаватися і допомагати команді.

Щодо атмосфери в команді – то все в порядку. Звичайно, після цього матчу легкий осад залишився. Всі хлопці засмучені, що на останніх секундах пропускаємо. Найголовніші і важливі матчі попереду. Зберемося, розберемо моменти і будемо готуватися", – цитує Зубкова Tribuna.

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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