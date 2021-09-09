"Було не схоже, що це товариський матч. Була бойова зустріч. Думаю, уболівальникам сподобалося. Шкода, що не втримали перемогу. Все було в наших руках.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але Чехія, як я і казав до матчу, бойова команда, добре фізично налаштовані. Було видно, що у другому таймі нас покидали сили, через це Чехія і забила нам гол. Ми вперше вийшли таким складом. Було багато дебютантів. Вважаю, хлопці показали себе з хорошого боку. Думаю, тренер буде мати, з чого вибрати в подальшому. Була хороша бойова гра.

З чим можна порівняти дебют у збірній? Для мене особисто, моєї дружини, сім'ї – не передати словами. Тому що кожен з самого дитинства мріє зіграти за збірну. Це щось неймовірне", – сказав Качараба у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, у товариському матчі проти збірної Чехії українці втратили перемогу на останній доданій хвилині, пропустивши від Матея Видри.

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