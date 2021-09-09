"Результат не подкосил нашу уверенность. Сейчас у нас идет полоса ничьих. Конечно, все расстроены. С Казахстаном пропустили на последней минуте, здесь чуть ли не на последней секунде. Футбол тем и интересен, что играют с первой и до последней минуты. Сделаем выводы и готовимся дальше.

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Идея играть вторым номером? Считаю, мы выполняли установку тренера. Знали, что чехи очень сильно поднимают крайних защитников. И в случае их ошибки, у нас будут очень хорошие зоны для контратак. Несколько раз мы хорошо выбегали. Плюс гол, если не ошибаюсь, там было 7 передач, хорошая подача с фланга, забили. Выполняли установку тренера и ждали свои моменты.

У нас сейчас особенно нет времени что-то менять в тренировочном процессе. Конечно, он немного другой, это специфика тренера. Мне немного неудобно играть слева, но где тренер скажет играть, там и буду. Стараюсь по максимуму отдаваться и помогать команде.

Относительно атмосферы в команде – то все в порядке. Конечно, после этого матча легкий осадок остался. Все ребята расстроены, что на последних секундах пропускаем. Главные и важные матчи впереди. Соберемся, разберем моменты и будем готовиться", – цитирует Зубкова Tribuna.

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

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