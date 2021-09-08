Це п'ята зустріч в історії протистояння команд. Українці перемагали двічі, чехи – лише раз. Матч, як і онлайн-трансляція Чехія – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. Обидві збірні посідають другі місця у своїх групах відбору ЧС-2022, практично не маючи шансів без додаткових поєдинків плей-офф пробитися на Мундіаль. Україна не програла жодного разу, але й не перемагала за 5 турів. Чехія за цей же ігровий проміжок набрала на 2 очки більше, хоча й двічі поступилася. У рідних стінах команда Шилгавого не знала гіркоти поразок у 5 іграх поспіль, тобто жодного разу з нинішнім тренером. Петраков же стартував з двох нічиїх у кваліфікації. Для обох тренерів звітна дуель – можливість насамперед перевірити резерви.

Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Зінченко заварив сутичку на старті гри. Олександр грубо влетів у ногу чеха. Добре ще, що лише жовта, а легіонер з Ман Сіті щось розказує судді. Подача зі стандарту виявилася пожежною. Центральний захисник, дебютант Сирота, і воротар Бойко пролетіли повз м'яч, а Соучек і компанія не зуміли скористатися подарунком. На 8 хвилині Кривцов пропустив за вуха довгий пас з чужої половини. Тецл обіграв Бойка і вирізав з гострого кута. Кривцов виправився і вибив з лінії, ледь не загнавши снаряд у свої ворота – стійка!

Чехія – Україна – відео гола

Класно пресингують господарі. Миттєвий відбір і навіс у воротарський. Саділек пробив без жодних перешкод, але пробачив. Обмін ударами на старті зустрічі. Краще така гра дається чехам, які і м'ячем більше володіють, і ударами турбують, чого взагалі не скажеш про нашу команду в перші 20 хвилин. Спокійнесенько розігрують чехи у штрафному українців. Макаренко страхує, але Кривцов знову привозить, йде безперешкодне скидання під удар – вище. Ще і ще працює одна й та ж "схема". Наші під пресингом зводять все до дальньої передачі від свого штрафного. Йде перехоплення і швидкий удар (5:0 уже).

Тільки "синьо-жовті" більш організовано вийшли в атаку через короткий пас, прийшов перший удар і відразу гольовий! Зінченко вирізав уперед на хід Тимчику. Захисник Динамо невдало прострілив, але вийшло переведення на протилежний фланг. Фулбек Шахтаря, дебютант головної збірної, молодіжний чемпіон світу Корнієнко підробив і розстріляв голкіпера. Цього разу зусилля Тимчика праворуч підтримує Ярмоленко. У штрафному на подачу чекають троє українців, там же Корнієнко, який грає ледь не крайнього форварда (вище навіть за Зубкова), але навіс не надто націлений.

Ярмоленко знущально легко хитнув захисника, а ось удару з лівої забракло сили – воротар просто розім'явся. Закидання з того ж правого краю, черпачок від Сікана, Зінченко увірвався у штрафний і з льоту бабахнув. Вище. Сікан кидає за спини, Ярмоленко розуміє, що в офсайді та ігнорує цей пас, але що було далі! Тимчик ривком залишає далеко позаду повільного чеха і пробиває з воротарського. Щось середнє між ударом і прострілом, круглий летить прямо в руки голкіпера. Чехія відповіла вперше за 10 хвилин. Крал без опіки пробив метрів з 22, не дуже сильно і проблемно для Бойка.

Тецл накинув з лівого флангу, Бойко потягнув удар впритул, а Корнієнко і Сирота підстрахували на лінії воріт. Десятихвилинками домінування обмінюються суперники. У нас, щоправда, лише один такий період після гола, який став таким собі нокдауном для господарів. Кривцов після навісу скидає в центр, в сотий раз сьогодні нікого з українців немає на підбиранні, але з прицілом у чехів щось не те. За ударами (10:3) і по грі відчутна перевага Чехії, але за влучаннями у площину 2:2. Досить халявна перевага наших хлопців.