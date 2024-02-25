"Послухайте, звісно, це було складно. Звичайно, ми засмутилися. Гравці відчувають розчарування. Ми були такі близькі до перемоги після 90 хвилин гри. Нам потрібно робити позитивні речі, потрібно тиснути, використовувати цей тип гри, щоб вчитися і ставати кращими.

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Команда відчула, що, можливо, пенальті підуть нам на користь. Ми внесли кілька змін, наприклад, ми замінили Галлахера та Чілвелла у додатковий час. Але це правда, ми не зберегли тієї енергії, з якою закінчили другий тайм.

Звісно, це було тяжко. Звичайно, ми засмучені. Гравці відчувають розчарування. Ми були такі близькі до перемоги після 90 хвилин гри. Гравці почали втомлюватись. Те, як ми програли – дуже боляче, але тепер нам треба продовжувати рухатися вперед. Я розчарований, мені так боляче. Зусилля були величезними. Я задоволений зусиллями. Потрібно продовжувати вірити у це. Ми не отримали бажаної винагороди.

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Я думаю, що ми справді нав'язали боротьбу, але якщо не реалізовувати такі моменти, які ми мали, важко виграти фінал. Саме тому ми програли фінал, ми маємо бути точнішими перед воротами. Вітаємо Ліверпуль та продовжуємо йти вперед", – цитує Почеттіно Football London.