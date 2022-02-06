"Перед матчами за 2-3 дні я стомлююся набагато більше, ніж на тренуваннях. Це постійна напруга. Свою роботу потрібно робити якісно. Луческу постійно навчає, постійно щось додає.

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Містер постійно каже футболістам: "Мені потрібні ваші голови. Не ваші ноги, а ваші голови". Ноги у всіх є, всі можуть бігти і можуть стрибати, але потрібно, щоб футболісти думали на полі", – сказав Карас в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, молдовський фахівець увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу 30 липня 2020 року.

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