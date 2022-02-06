"Мне не нужны ваши ноги": Карас озвучил главное требование Луческу к игрокам Динамо
Ассистент главного тренера "бело-синих" Эмилиан Карас рассекретил важное наставление румынского специалиста своим подопечным.
"Перед матчами за 2-3 дня я устаю намного больше, чем на тренировках. Это постоянное напряжение. Свою работу нужно делать качественно. Луческу постоянно учит, постоянно что-то добавляет.
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Мистер постоянно говорит футболистам: "Мне нужны ваши головы. Не ваши ноги, а ваши головы". Ноги у всех есть, все могут бегать и прыгать, но нужно, чтобы футболисты думали на поле", – сказал Карас в интервью Sportarena.
Напомним, молдавский специалист вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу 30 июля 2020 года.
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