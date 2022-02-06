Черговим спаринг-партнером Динамо на навчально-тренувальному зборі у турецькому Белеку стане Динамо Тбілісі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Матч із найтитулованішим футбольним клубом Грузії запланований на вівторок, 8 лютого. Вже традиційно ця зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium, початок – о 16:00 за київським часом.

Гру можна буде переглянути на каналі Динамо в YouTube, а також телеканалі "Динамо TV".

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