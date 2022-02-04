Товариський матч 4 лютого 2022 року

Динамо – Левскі – 1:1

Голи: Буяльський, 32 – Костадінов, 78

Склад Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзьора (Тимчик, 46), Забарний (Бурда, 46), Сирота (Боль, 46), Дубінчак (Караваєв, 46) – Сидорчук (Бражко, 46) – Антюх (Циганков, 46), Гармаш (Шапаренко, 46, Бєсєдін, 78)), Буяльський (Де Пена, 46), Вітінью (Кулач, 68) – Шкурін (Ванат, 46)

Динамо продовжує багато забивати, але й пропускає достатньо – за останні 2 контрольні поєдинки проти не найсильніших команд аж 3 голи. Після розгрому лідера чемпіонату Болгарії Лудогорця кияни екзаменують іншого тамтешнього гранда. Левскі посідає лише 6 місце у внутрішньому чемпіонаті, переживаючи не найкращі часи. Титулований болгарський клуб досі не вражав і в товариських матчах. Жодної перемоги у 2022 році (3 нічиї та поразка). Звітні суперники 4 рази грали в офіційних поєдинках. Кияни виграли дві дуелі, ще стільки ж завершилися нічиєю.

Динамо – Левскі: онлайн-трансляція матчу

Уже на 50 секунді Київ пропустив перший гольовий момент у цій грі. Левскі через 3 паси у дотик продерся з центра поля до штрафного, а ось вирішальний удар просвистів над воротами. Панамський захисник отримав травму – вимушена заміна у складі болгарського клубу на 4 хвилині. Ще один неспокійний момент динамівці привезли самі собі. Дубінчака затисли у пресингу, довелося підкатом гасити пожежу Гармашу, який сьогодні виходить на дещо призабутій позиції вісімки, а не грає ближче до чужих воріт.

Антюх запоров атаку 4 на 4, заробивши лише кутовий на правому фланзі. Гармаш зіграв на перехопленні і кинув у прорив Вітінью. Бразилець міг би й сам вирішувати, але віддав незрозумілий пас у центр штрафного, де все перекрили. За доставку м'яча зі своєї половини нині переважно відповідає Сирота. Олександр робить багато необдуманих передач назад, а моментами помиляється у простих ситуаціях. Дуже повільний темп атак Динамо. Болгари без зайвих проблем встигають підчищати.

Бущан дарує м'яч суперникам невдалим пасом на Кендзьору. Воротар виправляється – перший сейв у матчі на 24 хвилині. Левскі зустрічає киян у центрі поля, і вже там починаються проблеми. Сидорчук не побачив, що за спиною вибігає Велтон. Помилка капітана Динамо могла завершитися взяттям воріт, але суперник перемудрував з фінтами, і сам же 5 номер киян встиг підчистити. Гармаш випадково врізав опоненту ногою в обличчя. Вийшло до крові.

Перша ідеально розіграна від і до комбінація динамівців принесла плоди на 32 хвилині. Антюх у дотик віддав Сидорчуку, той у темп продовжив на Кендзьору, а Томаш блискуче відшукав у центрі штрафного Буяльського. Шкурін відволік увагу суперників і голкіпера, а снаряд знайшов короткий шлях до сітки. З поганенького прийому Дубінчака почалася атака Левскі. Болгари, здавалося, теж легко віддадуть м'яч, але Антюх помилився у гру корпусом і утвореним зеленим коридором пройшла передача на лінію воротарського, де всі пролетіли повз.

Черговий провальний епізод,який навіває смуток. Антюх вдарив сам собі в ногу. Гармаш уже не вперше губиться в центрі, Сидорчук фолить на межі карного. Перспективний стандарт болгари запороли невдалим ударом вище. Забагато сумбуру, банальних дитячих помилк від Динамо у перші 45 хвилин і трохи генія Буяльського, який змістився у глибину, сам почав гольову атаку, сам і завершив.

Затягнулася перерва для динамівців. Щонайменше на 5 хвилин пізніше вийшла команда на 2 тайм. І який же яскравий початок, за цю 4-хвилинку моментів більше, ніж за всю першу половину. Бражко перехопив, Циганков підхопив і віддав, Ванат зіграв на випередження, але не влучив з кількох метрів. Шапаренко після дриблінгу стріляв здалеку, воротар не без проблем парирував. Вітінью (єдиний, кого не замінили у перерві) скористався повільністю захисників і з гострого кута поцілив у стійку.

А ось і перший момент "синіх". Знову непогана нагода зі штрафного, знову надто високо летить м'яч. Караваєв, який вийшов у перерві ліворуч, віддав на хід. Циганков випередив Вітінью, від ноги голкіпера снаряд дістався до Де Пени, який грає у 2 таймі на не дуже звичній позиції десятки. Забити у порожні ворота завадила нога захисника Левскі, дещо схожого зовні на ван Дейка. Ще один дальній удар болгарської "народної команди". Бойко на місці.

Цікаво виглядає Де Пена на місці Буяльського. Карлос розумно обігрується з партнерами, а в одному з епізодів активно пресингує воротаря. Якби трошки центральніше, блок уругвайця міг завершитися голом. І знову зв'язка Де Пени з Циганковим працює. Кулач підхопив снаряд на лінії штрафного, а ось з ударом не склалося. Непогано комбінують болгари в дотик, а далі два поспіль відбирання від... Циганкова. Віктор – не тільки на ходу в атаці, капітан Динамо у 2 таймі ще й якісно відпрацьовує в обороні.

Бражко помилився в центрі поля, спровокувавши контрвипад 3 в 2. Костадінов пробив у протихід Бойку з лінії штрафного, зрівнявши рахунок. Боль також організував щедрий подарунок суперникам. Антон пішов на кількох опонентів і втратив володіння. Пішла атака 4 проти 3. Добре, що болгари знову не найкращим чином розіграли комбінацію. Бурда летить у підкат майже в центрі поля і помиляється. Комбо всього того, проти чого виступає Луческу. Левскі довів справу до удару, Боль рятує блоком.

Після кутового болгари забили, але суддя скасував взяття воріт. Боля штовхнули ліктем у спину перед ударом. Шапаренко травмувався і сходить з поля. Велике повернення Бєсєдіна на останні 12 хвилин. Саме форвард збірної України ледь не вискочив на порожні ворота, хоч і по флангу. Артем прокинув собі м'яч, воротар сфолив ціною жовтої картки. Стандарт розіграли невдало. Тимчик міг скористатися кількома помилками суперника. Воротар випустив снаряд з рук, але Кулач не зміг добити.