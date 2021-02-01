"Грати з Пармою завжди непросто. Вони постійно виставляють високу лінію захисту. Ми грали добре, і виступ команди мені сподобався. Ми відчули небезпеку, коли це сталося, я побачив справжнє шоу, навіть якщо в ньому було менше техніки, ніж зазвичай.

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Зараз ми перемогли, але якщо я програю наступні два, все знову повернуться до обговорення моєї роботи. У мене завжди були хороші стосунки з усіма, але я не можу заперечувати, що після останніх 15-20 днів у мене виникло почуття розчарування.

Мене вбивають кожного дня, здається, що в турнірній таблиці ми другі з кінця. Деяка критика можлива на адресу гравців, але особисто я не читаю, що пишуть про мене. Я не лицемір. На мій погляд, в плані менеджменту це було погане рішення. Я не дозволяв собі спілкуватися з іншими командами (повідомлялося, що Наполі контактував з Бенітесом. – прим. Футбол 24). Мені дзвонили, але я не погоджувався. Я пропустив кілька зустрічей, тому що я така людина", – цитує Гаттузо Football Italia з посиланням на Sky Sport.

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