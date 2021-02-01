"Играть с Пармой всегда непросто. Они постоянно выставляют высокую линию защиты. Мы играли хорошо, и выступление команды мне понравилось. Мы почувствовали опасность, когда это произошло, я увидел настоящее шоу, даже если в нем было меньше техники, чем обычно.

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Сейчас мы победили, но если я проиграю следующие два матча, все вернутся к обсуждению моей работы. У меня всегда были хорошие отношения со всеми, но я не могу отрицать, что после последних 15-20 дней у меня возникло чувство разочарования. Меня убивают каждый день, кажется, что в турнирной таблице мы вторые с конца. Некоторая критика возможна в адрес игроков, но лично я не читаю, что пишут обо мне.

Я не лицемер. На мой взгляд, в плане менеджмента это было плохое решение. Я не позволял себе общаться с другими командами (сообщалось, что Наполи контактировал с Бенитесом. – прим. Футбол 24). Мне звонили, но я не соглашался. Я пропустил несколько встреч, потому что я такой человек", – цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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