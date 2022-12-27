"Коли я переходив у Дніпро, який був фіналістом Ліги Європи, я розумів, куди йду. У мене був варіант з Динамо, але я обрав Дніпро. Тоді у нападі там грали Селезньов, Зозуля, Калініч, Матеус.

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Дніпро тоді був на рівні з Динамо і Шахтарем. Я без роздумів прийняв рішення їхати туди. Це був космос. У захисті були Дуглас, Папа Гуйє. Вони мене просто змітали і не помічали.

Хто найбільше тоді вразив? Кожен по-своєму. Зозуля був сильний в плані боротьби. Він сам не дуже габаритний, але головою грав просто ідеально. Удар у нього був ніби об стінку: м'яч вдаряється і набирає ще більшу швидкість. Селезньов вразив майстерністю. Він умів вирішувати виходи один на один. Калініч теж лускав такі моменти. Конкуренція тоді була божевільна. Тренеру навіть складно було визначитися з основним форвардом, тому команда і грала завжди у два нападники", – розповів Довбик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, Артем перейшов у Дніпро з черкаського Дніпра у 2015 році. У 2018-му вирушив за легіонерським хлібом у Данію, звідки за два роки повернувся вже у СК Дніпро-1.

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