"Когда я переходил в Днепр, который был финалистом Лиги Европы, я понимал, куда иду. У меня был вариант с Динамо, но я выбрал Днепр. Тогда в нападении там играли Селезнев, Зозуля, Калинич, Матеус.

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Днепр был тогда на уровне с Динамо и Шахтером. Я без раздумий принял решение ехать туда. Это был космос. В защите были Дуглас, Папа Гуйе. Они меня просто сметали и не замечали.

Кто больше всего тогда поразил? Каждый по-своему. Зозуля был силен в плане борьбы. Он сам не очень габаритный, но головой играл в совершенстве. Удар у него был как будто о стенку: мяч ударяется и набирает еще большую скорость. Селезнев поразил мастерством. Он умел решать выходы один на один. Калинич тоже щелкал такие моменты. Конкуренция тогда была безумная. Тренеру даже сложно было определиться с основным форвардом, поэтому команда и играла всегда в два нападающих", – рассказал Довбик в интервью программе "BurBuzz".

Напомним, Артем перешел в Днепр из черкасского Днепра в 2015 году. В 2018-м отправился за легионерским хлебом в Данию, откуда через два года вернулся уже в СК Днепр-1.

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