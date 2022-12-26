"Я не служив в армії, але пройшов збори у Кварцяного. Це майже рівноцінно. Такі збори були в мене вперше, ми щодня бігали по 15 км. Потім ще силові вправи були, "жабки", "коні". М'яча не було. 7 днів ми були на Шацьких озерах.

Довбик визнаний гравцем року в СК Дніпро-1 – форвард збірної України вдвічі випередив найближчого переслідувача

Постійно крос, вправи. Один м'яч на 35-40 людей. Я жодного разу, мабуть, до м'яча не торкнувся. Ми грали 15 на 17, 17 на 17. О 6:30 було підйом, випивали овес. Він мені казав: "Артеме, я хочу, щоб ти був як кінь. Мені треба, щоб ти пив овес". Я думав: "Який овес?" Просто був казан, ми брали, випивали та бігли. Ми прибігали, лягали спати, потім знову вставали, їли та бігли. За 7 днів я пробіг 105 км.

Після цього я приїхав у Дніпро і у мене все на спад пішло від неправильної підготовки. У першій частині сезону зіграв 8 матчів, але не забив жодного гола. Відчував, що я не в кондиціях", – розповів Довбик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Форвард очолює ретинг найкращих бомбардирів УПЛ першої частини чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача – Віктора Циганкова – на 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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