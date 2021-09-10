27-річний француз сьогодні, 10 вересня, постав перед судом, інформує BBC Sport. Менді підозрюють у 4-х випадках зґвалтування у період з жовтня 2020-го по серпень 2021-го.

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Згідно з рішенням суду, Бенжамена залишать тримати під вартою аж до наступного засідання, яке заплановане на 24 січня 2022 року. Манчестер Сіті, до слова, відсторонив свого гравця від тренувального процесу та утримується від будь-яких коментарів на час розгляду справи.

Нагадаємо, француз є конкурентом Олександра Зінченка за позицію лівого оборонця. У минулому сезоні Менді відіграв 20 матчів за "містян", записавши до свого активу 2 голи та асист.

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