Гельзенкірхенський клуб в останній момент скасував підписання нападника Серхі Енріча, інформує Marca.

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Фанати "кнаппен" були розлючені через репутацію потенційного новачка. 5 років тому Енріч став учасником секс-скандалу. Нападник і його тодішній одноклубник Антоніо Луна зайнялися груповим сексом з дівчиною, а потім без її дозволу опублікували відео в інтернеті. Футболісти отримали 2 роки ув'язнення умовно і сплатили штраф у розмірі 100 тисяч євро. Тепер пікантна історія завадила вільному агенту Енрічу знайти нову команду.

Нагадаємо, у минулому сезоні Шальке посів останнє місце Бундесліги і ганебно опустився у другий дивізіон.

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