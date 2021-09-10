27-летний француз сегодня, 10 сентября, предстал перед судом, сообщает BBC Sport. Мэнди подозревают в 4-х случаях изнасилования в период с октября 2020 года по август 2021-го.

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Согласно решению суда, Бенжамена оставят держать под стражей до следующего заседания, которое запланировано на 24 января 2022 года. Манчестер Сити, к слову, отстранил своего игрока от тренировочного процесса и воздерживается от каких-либо комментариев на время рассмотрения дела.

Напомним, француз является конкурентом Александра Зинченко за позицию левого защитника. В прошлом сезоне Мэнди сыграл 20 матчей за "горожан", записав в свой актив 2 гола и ассист.

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