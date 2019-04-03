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Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізод

13:49 1693 Читать на русском
Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізод
Бенджамін Менді / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував інформацію, що його гравець Бенджамін Менді напередодні матчу проти Фулхема гуляв у нічному клубі до 3:30 ранку.

 
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"Мої футболісти досить дорослі, щоб знати, що їм потрібно робити. Я не батько Менді. Звичайно, я б вважав за краще, щоб він відправився додому раніше, але я не контролюю дії гравців в таких ситуаціях.

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Не можу сказати, що розлючений вчинком Менді, я досить спокійний хлопець. Може здатися, що це не так, але я добре сплю. І так – він здоровий", – передає слова Гвардіоли The Guardian.

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Нагадаємо, Менді не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч 32-го туру проти Фулхема. Зауважимо, що до цього захисник заліковував пошкодження.

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Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Фулхем - Манчестер Сіті Бенджамін Менді Бенджамін Менді
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