"Чорт, мені потрібно встановити Instagram" – Гвардіола шокований "поїздкою" Менді в Гонконг

Французький захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді пожартував в соцмережах, нібито він подорожував до Азії.

Хосеп Гвардіола не міг підібрати слів після того, як на прес-конференції запитали, чи справді Бенджамін Менді подорожував до Гонконгу.

"Кохаю тебе більше, ніж твоя дружина", – Менді сконфузився, подякувавши Агуеро за гол в ворота Ліверпуля

Французький захисник Манчестер Сіті на даний момент відновлюється після пошкодження, якого зазнав у листопаді.

Гвардіола вважав, що Менді зараз в Барселоні, а запитання журналіста про подорож Менді в Азію застало його зненацька.

"Вау, я не знав. Чорт, він везунчик! Перш ніж він поїхав, він сказав: "Я поїду на один день до Парижа", і це нормально, адже Париж близько, але Гонконг – дуже далеко, тож я не знаю.

Тепер я змушений встановити Instagram, аби контролювати своїх гравців, тому що я не знаю, справді не знаю, де він. Вчора він був у Барселоні", – сказав Гвардіола.

На наступне питання, чи він згоден з такою довгою поїздкою Менді Пеп відповів: "Ні, абсолютно ні".

it was just joking with my uber driver I dont want no problems Pep