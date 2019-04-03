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Менди накануне матча Манчестер Сити против Фулхэма гулял в ночном клубе – Гвардиола прокомментировал эпизод

13:49 105 Читати українською
Менди накануне матча Манчестер Сити против Фулхэма гулял в ночном клубе – Гвардиола прокомментировал эпизод
Бенджамин Менди / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию. что его игрок Бенджамин Менди накануне матча против Фулхэма гулял в ночном клубе до 3:30 утра.

 
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Серхіо Агуеро 27’

"Мои футболисты достаточно взрослые, чтобы знать, что им нужно делать. Я не отец Менди. Конечно, я бы предпочел, чтобы он отправился домой раньше, но я не контролирую действия игроков в таких ситуациях.

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Не могу сказать, что разъяренный поступком Менди, я довольно спокойный парень. Может показаться, что это не так, но я хорошо сплю. И да – он здоров", – передает слова Гвардиолы The Guardian.

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Напомним, Менди не попал в заявку Манчестер Сити на матч 32-го тура против Фулхэма. Заметим, что до этого защитник залечивал повреждение.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фулхэм - Манчестер Сити Бенджамин Менди Бенджамин Менди
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