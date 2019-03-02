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Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті влітку планує придбати гравця на позицію Зінченка

10:20 514 Читать на русском
Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті влітку планує придбати гравця на позицію Зінченка
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що клуб влітку спробує купити лівого захисника через часті травми Бенджаміна Менді.

"На сьогоднішній день він не в формі. Справа не в англійському футболі, він просто не може грати. Менді травмований вже протягом двох сезонів, значить, можливий і третій.

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Сподіваюся, цього не станеться, ми працюємо над цим, але факт в тому, що ми могли на нього розраховувати тільки в декількох іграх. Така реальність. Я не знаю, що станеться, але ми думаємо про можливості знайти когось в даній ситуації.

Я думаю, що є три або чотири позиції, які ми повинні зміцнити влітку. У нас є деякі ідеї. Я не знаю, що станеться, але так, є варіант покупки гравця на позицію Менді", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко діє в Манчестер Сіті переважно на позиції лівого захисника, зігравши за "містян" у нинішньому сезоні 17 матчів у всіх турнірах.

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Бенджамін Менді Бенджамін Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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