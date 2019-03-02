Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті влітку планує придбати гравця на позицію Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що клуб влітку спробує купити лівого захисника через часті травми Бенджаміна Менді.

"На сьогоднішній день він не в формі. Справа не в англійському футболі, він просто не може грати. Менді травмований вже протягом двох сезонів, значить, можливий і третій.

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Сподіваюся, цього не станеться, ми працюємо над цим, але факт в тому, що ми могли на нього розраховувати тільки в декількох іграх. Така реальність. Я не знаю, що станеться, але ми думаємо про можливості знайти когось в даній ситуації.

Я думаю, що є три або чотири позиції, які ми повинні зміцнити влітку. У нас є деякі ідеї. Я не знаю, що станеться, але так, є варіант покупки гравця на позицію Менді", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко діє в Манчестер Сіті переважно на позиції лівого захисника, зігравши за "містян" у нинішньому сезоні 17 матчів у всіх турнірах.