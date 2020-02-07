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Львів підсилився черговим новачком

16:56 378 Читать на русском
Львів підсилився черговим новачком
Юрій Кравчук (справа) / ФК Львів

Львів оголосив про підписання контракту з черговим новим виконавцем. Ним став захисник Юрій Кравчук.

25-річний захисник Юрій Кравчук, права на якого належать Гірник-Спорту, перейшов до львів'ян на правах оренди. Угода розрахована на один рік, інформує офіційний сайт львівського клубу.

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Кравчук є вихованцем Чорноморця, але за першу команду так і не зіграв. Також захищав кольори СК Одеса та Енергії. Він вже встиг зіграти за "левів" товариський матч проти Миная, який завершився перемогою закарпатської команди з рахунком 2:1. Після цього Кравчук вирушив з командою Єгіше Мелікяна на збори до Туреччини.

Нагадаємо, раніше Львів вже підписав Андрія Буська, Єгора Клименчука, Микиту Ходаковського, Германа Пенькова та француза Жоеля Бопесу.

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