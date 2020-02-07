Львів підсилився черговим новачком

Львів оголосив про підписання контракту з черговим новим виконавцем. Ним став захисник Юрій Кравчук.

25-річний захисник Юрій Кравчук, права на якого належать Гірник-Спорту, перейшов до львів'ян на правах оренди. Угода розрахована на один рік, інформує офіційний сайт львівського клубу.

Мелікян розчарований трансферною кампанією Львова

Кравчук є вихованцем Чорноморця, але за першу команду так і не зіграв. Також захищав кольори СК Одеса та Енергії. Він вже встиг зіграти за "левів" товариський матч проти Миная, який завершився перемогою закарпатської команди з рахунком 2:1. Після цього Кравчук вирушив з командою Єгіше Мелікяна на збори до Туреччини.

Нагадаємо, раніше Львів вже підписав Андрія Буська, Єгора Клименчука, Микиту Ходаковського, Германа Пенькова та француза Жоеля Бопесу.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?