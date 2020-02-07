Львів здобув дві перемоги за день, нічиї Колоса та Олімпіка: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. У контрольних матчах 7 лютого представники УПЛ у 4-х матчах жодного разу не програли.

Товариські матчі

Львів – Спартак Юрмала – 3:0

Голи: Ренан (2), Богунов

Львів – Валмієра Гласс – 2:1

Голи: Гравець на перегляді, Ходаковський

Олімпік – Работнічкі – 1:1

Голи: Зотько, 38 – Тошевскі, 35 (пен)

Колос – Насаф – 2:2

Львів провів два спаринги за день і у обох виявився сильнішим. Спочатку підопічні Мелікяна розгромили Спартак з Юрмали – 3:0. Дубль в активі Ренана, ще одним м'ячем відзначився Богунов. Всі голи були забиті ще до перерви.

Львів підсилився черговим новачком

Через декілька годин львів'яни зіграли з іншою командою з Латвії – Валмієра Гласс. Тут було важче – перемога "левів" з рахунком 2:1. Участь у цій грі взяли два гравці, що перебувають на перегляді. Один із них записав до свого активу забитий гол.

Олімпік зіграв унічию з македонською командою Работнічкі. Команда Вісенте Гомеса пропустила першою з пенальті, але буквально тут же Іван Зотько ударом головою зрівняв рахунок після розіграшу кутового.

В заключному матчі дня Колос розійшовся миром з узбекським Насафом – 1:1.

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