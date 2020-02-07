toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Львів здобув дві перемоги за день, нічиї Колоса та Олімпіка: спаринги клубів УПЛ

21:56 233 Читать на русском
Львів здобув дві перемоги за день, нічиї Колоса та Олімпіка: спаринги клубів УПЛ
Львів виграв двічі за день / ФК Львів

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. У контрольних матчах 7 лютого представники УПЛ у 4-х матчах жодного разу не програли.

Товариські матчі

Львів – Спартак Юрмала – 3:0

Голи: Ренан (2), Богунов

Львів – Валмієра Гласс – 2:1

Голи: Гравець на перегляді, Ходаковський

Олімпік – Работнічкі – 1:1

Голи: Зотько, 38 – Тошевскі, 35 (пен)

Колос – Насаф – 2:2

Львів провів два спаринги за день і у обох виявився сильнішим. Спочатку підопічні Мелікяна розгромили Спартак з Юрмали – 3:0. Дубль в активі Ренана, ще одним м'ячем відзначився Богунов. Всі голи були забиті ще до перерви.

Львів підсилився черговим новачком

Через декілька годин львів'яни зіграли з іншою командою з Латвії – Валмієра Гласс. Тут було важче – перемога "левів" з рахунком 2:1. Участь у цій грі взяли два гравці, що перебувають на перегляді. Один із них записав до свого активу забитий гол.

Олімпік зіграв унічию з македонською командою Работнічкі. Команда Вісенте Гомеса пропустила першою з пенальті, але буквально тут же Іван Зотько ударом головою зрівняв рахунок після розіграшу кутового.

В заключному матчі дня Колос розійшовся миром з узбекським Насафом – 1:1.

Динамо – Стремсгодсет: Де Пена вже з центра поля забиває, надто гостинний захист киян, відкритий і брутальний футбол

blog_ava
Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси
15:00
9925
Теги
Олімпік Олімпік Товариські матчі Колос Колос Львів Львів Зимові збори Насаф Насаф Спартак Юрмала Спартак Юрмала Работнічкі Работнічкі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
22
хв
Евертон
14:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук