Львів здобув дві перемоги за день, нічиї Колоса та Олімпіка: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. У контрольних матчах 7 лютого представники УПЛ у 4-х матчах жодного разу не програли.
Товариські матчі
Львів – Спартак Юрмала – 3:0
Голи: Ренан (2), Богунов
Львів – Валмієра Гласс – 2:1
Голи: Гравець на перегляді, Ходаковський
Олімпік – Работнічкі – 1:1
Голи: Зотько, 38 – Тошевскі, 35 (пен)
Колос – Насаф – 2:2
Львів провів два спаринги за день і у обох виявився сильнішим. Спочатку підопічні Мелікяна розгромили Спартак з Юрмали – 3:0. Дубль в активі Ренана, ще одним м'ячем відзначився Богунов. Всі голи були забиті ще до перерви.
Львів підсилився черговим новачком
Через декілька годин львів'яни зіграли з іншою командою з Латвії – Валмієра Гласс. Тут було важче – перемога "левів" з рахунком 2:1. Участь у цій грі взяли два гравці, що перебувають на перегляді. Один із них записав до свого активу забитий гол.
Олімпік зіграв унічию з македонською командою Работнічкі. Команда Вісенте Гомеса пропустила першою з пенальті, але буквально тут же Іван Зотько ударом головою зрівняв рахунок після розіграшу кутового.
В заключному матчі дня Колос розійшовся миром з узбекським Насафом – 1:1.
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