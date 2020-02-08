Меликян недоволен прогрессом футболистов Львова на сборах

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона на фоне контрольных матчей.

"Я рад, что сегодня удалось провести сразу два матча. Ведь все игроки в команде получили игровое время, имели возможность показать, на что они способны. Поэтому тренерский штаб увидел их в игре, получил новую порцию информации для анализа.

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Однако, я не вижу тех вещей, которые хочу наблюдать у своих игроков. Не то, чтобы я разочарован. Футболисты стараются, выполняют установки на матч. Но я не вижу той динамики, которую хочу. Я хочу, чтобы была быстрая работа с мячом, чтобы игроки быстрее принимали решения. Хочу, чтобы команда 90 минут играла в быстрый футбол. Чтобы игровая скорость не падала под конец матча", – цитирует Меликяна официальный сайт клуба.

Напомним, вчера, 7 февраля, Львов течение дня победил латвийские Спартак Юрмала (3:0) и Валмиера Гласс (2:1).

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