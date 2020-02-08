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Меликян недоволен прогрессом футболистов Львова на сборах

13:09 46 Читати українською
Меликян недоволен прогрессом футболистов Львова на сборах
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона на фоне контрольных матчей.

"Я рад, что сегодня удалось провести сразу два матча. Ведь все игроки в команде получили игровое время, имели возможность показать, на что они способны. Поэтому тренерский штаб увидел их в игре, получил новую порцию информации для анализа.

Львов усилился очередным новичком

Однако, я не вижу тех вещей, которые хочу наблюдать у своих игроков. Не то, чтобы я разочарован. Футболисты стараются, выполняют установки на матч. Но я не вижу той динамики, которую хочу. Я хочу, чтобы была быстрая работа с мячом, чтобы игроки быстрее принимали решения. Хочу, чтобы команда 90 минут играла в быстрый футбол. Чтобы игровая скорость не падала под конец матча", – цитирует Меликяна официальный сайт клуба.

Напомним, вчера, 7 февраля, Львов течение дня победил латвийские Спартак Юрмала (3:0) и Валмиера Гласс (2:1).

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