Нардеп Віктор Медведчук, який перебуває під арештом, сподівається передати частину свого майна Григорію Суркісу – колезі по нещодавно розпущеній і забороненій фракції ОПЖЗ. Про це повідомила Севгіль Мусаєва – головна редакторка Української правди.

"На початку війни він (Григорій Суркіс – прим.) виїхав з країни, прихопивши велику суму грошей, родичів, елітні авто та своїх онуків призовного віку. Сидів у Монако. А потім заарештували Медведчука, і Суркіс тієї ж ночі приїхав до України. До Європи через кілька днів він вже повертався з елітними годинниками. Цю історію ви знаєте.

Днями Суркіс знову навідався до нас, і при перетині кордону використав дипломатичний паспорт, який дозволяє не стояти в черзі. Ні, Суркіс не віз до країни шоломи та бронежилети, як це зараз роблять сотні українських волонтерів.

Наскільки відомо з моїх джерел, яким я довіряю, Медведчук, який перебуває під арештом та слідством, сподівається "передати" частину свого майна саме Суркісу, бо довіряє йому. Хоча такі самі послуги йому пропонували ще кілька великих українських бізнесменів. Але справа занадто делікатна, ви розумієте.

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У той час, коли воїни захищають країну, віддаючи життя, ці люди продовжують ділити, вирішувати питання, опікуються своїм матеріальним становищем та намагаються "врятувати бізнес". Це не єдина така історія. На жаль. Прийде час і все стане відомим.

Тому хочу звернутися до Суркісів та деяких інших фігурантів різних списків Форбс. До тих, хто безнадійно застряг у 90-х. Сьогодні еліту країни, до якої ви себе до останнього відносили, визначають лише дії. А не активи та вже "заборонені партіі", які ви весь час підкормлювали.

І еліта вже не ви. Бо поки ви рятуєте свої "годинники", хлопці, які за віком можуть бути вашими онуками, рятують країну. Бо коли ви думаєте вже про компенсацію грошей за пошкоджене майно, на ваших активах все ще точаться бої і проливається кров.

Наше покоління хоче жити в нормальній країні. І право на це зараз виборює. Слава нашим захисникам!" – написала журналістка у Facebook.

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