Почесний член УЄФА та колишній президент Динамо Григорій Суркіс не готовий відмовлятись від візитів до України.

Суркіс продовжує відвідувати Україну, але використовує для цього виключно дипломатичний паспорт, повідомляє журналіст Української Правди Михайло Ткач.

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Цей документ забороняє огляд того, хто подорожує, та позбавляє черг. Повідомляється, що Григорій Суркіс двічі скористався дипломатичним паспортом 1 та 4 травня для в'їзду та виїзду з України.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України. У їхніх автомобілях перебували чоловіки призовного віку, проте прикордонники випустили бізнесменів і осіб, які їх супроводжували, за межі країни. Окрім цього, Григорій Михайлович начебто намагався вивезти 13 годинників з України – Митна служба України підтвердила спробу, не назвавши прізвище.

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