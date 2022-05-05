Нардеп Виктор Медведчук, находящийся под арестом, надеется передать часть своего имущества Григорию Суркису – коллеге по недавно распущенной и запрещенной фракции ОПЖЗ. Об этом сообщила Севгиль Мусаева – главный редактор Украинской правды.

"В начале войны он (Григорий Суркис – прим.) уехал из страны, прихватив большую сумму денег, родственников, элитные авто и своих внуков призывного возраста. Сидел в Монако. А затем арестовали Медведчука, и Суркис в ту же ночь приехал в Украину. Через несколько дней он уже возвращался с элитными часами.

На днях Суркис снова наведался к нам, и при пересечении границы использовал дипломатический паспорт, позволяющий не стоять в очереди. Нет, Суркис не вез в страну шлемы и бронежилеты, как это сейчас делают сотни украинских волонтеров.

Насколько известно из моих источников, которым я доверяю, Медведчук, который находится под арестом и следствием, надеется "передать" часть своего имущества именно Суркису, потому что доверяет ему. Хотя такие же услуги ему предлагали еще несколько крупных украинских бизнесменов. Но дело слишком щепетильное, вы понимаете.

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В то время, когда воины защищают страну, отдавая жизнь, эти люди продолжают делить, решать вопросы, заботятся о своем материальном положении и пытаются "спасти бизнес". Это не единственная подобная история. К сожалению. Придет время и все станет известно.

Поэтому хочу обратиться к Суркисам и некоторым другим фигурантам разных списков Форбс. К тем, кто безнадежно застрял в 90-х. Сегодня элиту страны, к которой вы себя до последнего относили, определяют только действия. А не активы и уже "запрещенные партии", которые вы все время подкармливали.

И элита уже не вы. Потому что пока вы спасаете свои "часы", ребята, которые по возрасту могут быть вашими внуками, спасают страну. Потому что когда вы думаете уже о компенсации денег за поврежденное имущество, на ваших активах все еще ведутся бои и проливается кровь.

Наше поколение хочет жить в нормальной стране. И за право на это сейчас борется. Слава нашим защитникам!" – написала журналистка в Facebook.

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