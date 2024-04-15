Н'Діка почувається набагато краще, ніж учора. На 71-й хвилині матчу Удінезе – Рома івуарієць упав на газон і поскаржився на болі в області серця. Його забрали з поля на ношах, а перші тести показали загрозу здоров'ю "жовтого рівня". Рома відмовилася продовжувати матч, оскільки в той момент медики припускали, що у гравця стався серцевий напад.

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Пізніше в лікарні Еван провів більш ретельне обстеження. Як інформує офіційний сайт Роми, з Н'Діка усе гаразд – він почувається добре, ніч пройшла без інцидентів. Згідно з Gazzetta dello Sport, медперсонал лікарні дав гравцеві зелене світло на виписку.

Раніше Даніеле Де Россі попросив Н'Діка відновитися і стати доступним якомога швидше. "Ти потрібен мені в четвер", – звернувся тренер до свого підопічного, натякаючи на матч-відповідь із Міланом в 1/4 фіналу ЛЄ.

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