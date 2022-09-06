"Реал? Ніколи не знаєш, що трапиться. Я там ніколи не був, але, здається, наче це твій дім чи щось подібне.

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Вплив Макрона в моєму рішенні залишитись в ПСЖ? Він сказав, що хоче, аби я залишився. "Я не хочу, щоб ти йшов зараз. Ви дуже важливі для країни". Коли президент вам це говорить, це має значення", – розповів Мбаппе в інтерв'ю New York Times.

Нагадаємо, що в травні цього року у Кіліана завершувався контракт з ПСЖ і багато хто вже бачив його в Реалі. Втім, форвард перепідписав контракт з парижанами, отримавши не тільки неймовірні гроші, але й розширення своїх повноважень – Мбаппе тепер може впливати на рішення щодо трансферів або призначень тренерів.

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