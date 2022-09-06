"Реал? Никогда не знаешь, что случится. Я там никогда не был, но кажется, будто это твой дом или что-то подобное.

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Влияние Макрона в моем решении остаться в ПСЖ? Он сказал, что хочет, чтобы я остался. "Я не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Вы очень важны для страны". Когда президент вам это говорит, это имеет значение", – рассказал Мбаппе в интервью New York Times.

Напомним, что в мае этого года у Килиана завершался контракт с ПСЖ и многие уже видели его в Реале. Впрочем, форвард переподписал контракт с парижанами, получив не только невероятные деньги, но и расширение своих полномочий – Мбаппе теперь может влиять на решения по трансферам или назначениям тренеров.

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