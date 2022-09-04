Ліга 1, 6-й тур

Осер – Марсель – 0:2

Голи: Жерсон, 8, Санчес, 84

Ліон – Анже – 5:0

Голи: Екамбі, 31, 59, Ляказетт, 38, Люкеба, 62, Дембеле, 88

Нант – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 18, 55, Мендеш, 68

Вилучення: Фабіу, 24 (Нант)

Марсель продовжив впевнену ходу у чемпіонаті. Колектив ще не програвав, зазнавши однієї нічиєї та перемігши 4 рази. Сьогодні була п'ята легка звитяга. "Олімпійці" здолали Осер, забивши на початку та наприкінці матчу. Це дозволило Марселю тимчасово очолити турнірну таблицю. В іншому поєдинку Ліон розтрощив Анже, забивши 5 м'ячів без відповіді.

Мессі, Мбаппе, Неймар та інші зірки познущалися з одноклубника на тренуванні ПСЖ – курйозне відео

Останнім матчем дня було протистояння Нанта і ПСЖ. Підопічні Гальтьє безперечно були фаворитами і вже на старті конвертували свою перевагу. Мбаппе завершив стрімку контратаку елегантним ударом у дальній кут після пасу Мессі. Кількома хвилинами опісля Нант залишився у меншості: Фабіу прямою ногою влетів у Вітінью, за що побачив перед собою пряму червону картку. Португальця ж за кілька хвилин замінили.

До перерви парижани втихомирились, але, повернувшись із роздягальні, знову відзначились. Мессі з правого флангу прострілив на Мбаппе, а Кіліан вибіг з-за спин захисників й забив вдруге. У Лео ж асистентський дубль. Добив суперника Мендеш, який вдало зіграв на добиванні. ПСЖ очікувано переміг (3:0) та скинув Марсель з першого місця, Нант залишився десятим.

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