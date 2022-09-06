Форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе не залишив без уваги скандальну історію між Матіасом та Полем Погба, в якій переплітаються шамани та шантаж.

"Сьогодні я вважаю за краще довіряти словам партнера по команді. Це його слово проти слова його брата, збираюся вірити своєму партнеру по команді.

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Не варто додавати більше, я досить відірваний від всієї ситуації", – цитує Кіліана RMC Sport. Нагадаємо, брат хавбека Ювентуса Матіас Погба публічно заявив, що Поль просив шамана, щоб той наклав прокляття на Кіліана Мбаппе.

До цього повідомлялося, що Матіас Погба та ще кілька чоловіків шантажували Поля, що розповсюдять цю інформацію. Півзахисник Ювентуса заплатив за мовчання 100 тисяч доларів, але ті зажадали 13 мільйонів. Поль написав заяву в поліцію.

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