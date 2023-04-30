ПСЖ поступався Лор'яну з рахунком 0:1, але на 29 хвилині Мбаппе зрівняв рахунок у досить курйозній манері.

Голкіпер привіз гол, переплутавши м'яч та 11-метрову позначку – відео епічного фейлу

Головним антигероєм епізоду став воротар Лор'яна Мвого, який зловив м'яч та замість того, аби вибити його подалі, кинув собі під ноги. Голкіпер не помітив Мбаппе, який перебував неподалеку, тож Кіліан обікрав суперника та переправив м'яч у ворота.

До слова, Мбаппе проводить свій уже 38 поєдинок у цьому сезоні, в яких відзначився 35 голами та 9 асистами.

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