Чемпіонат Франції, Ліга 1

Анже – ПСЖ – 1:2

Голи: Тіуб, 87 – Мбаппе, 9, 26

Парижани з перших хвилин взяли гру під свій контроль. Вже на 9 хвилині матчу найкращий бомбардир команди Кіліан Мбаппе відзначився з передачі Берната. Анже спробував відповісти, але свій шанс проґавив Ньяне. Команда Гальтьє продовжувала контролювати м'яч, але не створювала занадто багато моментів. Натомість парижани вичікували зручного шансу. На 26 хвилині захисники Анже піднялись високо і не втримали Мбаппе, якого елегантним пасом знайшов Мессі. Аргентинець зробив свою 15 результативну передачу в цьому сезоні Ліги 1, а француз оформив свій 22 гол.

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Після перерви Анже створив кілька моментів біля воріт Доннарумми, але всі удари були легкими для зіркового голкіпера ПСЖ. Господарі намагалися придумати щось в атаці, тільки майже нічого не виходило. Команда Гальтьє надійно діяла в обороні та не дозволяла супернику підійти до свого штрафного майданчика. Все ж один зі своїх моментів Анже зміг реалізувати. Тіуб вдало розпорядився м'ячем, отримавши його біля воріт ПСЖ і влучно пробивши. Але отримати бодай одне очко Анже не вдалося.



Парижани набрали 75 балів після 32 турів і відірвалися від Марселя на 11 очок. Анже залишається на останньому місці, маючи у своєму активі 14 очок.

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