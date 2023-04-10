Під час зустрічі чемпіонату Швеції між Хакеном та Хаммарбю голкіпер гостей Олівер Довін припустився безглуздої помилки, яка призвела до гола в його ворота.

Голкіпер, який кривдив Луніна, віддав 2 асисти за матч і відбив пенальті

На 5-й хвилині гри після пасу назад від свого захисника воротар дозволив м'ячу проскочити повз себе. Довін переплутав м'яч з 11-метровою позначкою і намагався пробити по ній. Декількох секунд було достатньо, що нападник Хакена Бені Траоре зорієнтувався та відкрив рахунок. Зазначимо, що у підсумку Хаммарбю програв з рахунком 1:3.

1-0 BK Häcken, Bénie Traore! Hemmalaget får en drömstart efter Oliver Dovins jätteblunder



Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/1GibLhW99U — discovery+ sport (@dplus_sportSE) April 9, 2023

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