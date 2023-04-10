Голкіпер привіз гол, переплутавши м'яч та 11-метрову позначку – відео епічного фейлу
Шведський голкіпер пропустив найбезглуздіший гол в поточному році.
Під час зустрічі чемпіонату Швеції між Хакеном та Хаммарбю голкіпер гостей Олівер Довін припустився безглуздої помилки, яка призвела до гола в його ворота.
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На 5-й хвилині гри після пасу назад від свого захисника воротар дозволив м'ячу проскочити повз себе. Довін переплутав м'яч з 11-метровою позначкою і намагався пробити по ній. Декількох секунд було достатньо, що нападник Хакена Бені Траоре зорієнтувався та відкрив рахунок. Зазначимо, що у підсумку Хаммарбю програв з рахунком 1:3.
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