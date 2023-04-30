Мбаппе забил один из самых курьезных голов года – вратарь соперника подарил мяч звезде ПСЖ
19:16 - Читати українською
Поединок между ПСЖ и Лорьяном запомнился забавным голом Килиана Мбаппе.
ПСЖ уступал Лорьяну со счетом 0:1, но на 29 минуте Мбаппе сравнял счет в довольно курьезной манере.
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Главным антигероем эпизода стал вратарь Лорьяна Мвого, который поймал мяч и вместо того, чтобы выбить его подальше, бросил себе под ноги. Голкипер не заметил Мбаппе, который находился неподалеку, поэтому Килиан обокрал соперника и переправил мяч в ворота.
К слову, Мбаппе проводит свой уже 38 поединок в этом сезоне, в которых отметился 35 голами и 9 ассистами.
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