ПСЖ уступал Лорьяну со счетом 0:1, но на 29 минуте Мбаппе сравнял счет в довольно курьезной манере.

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Главным антигероем эпизода стал вратарь Лорьяна Мвого, который поймал мяч и вместо того, чтобы выбить его подальше, бросил себе под ноги. Голкипер не заметил Мбаппе, который находился неподалеку, поэтому Килиан обокрал соперника и переправил мяч в ворота.

К слову, Мбаппе проводит свой уже 38 поединок в этом сезоне, в которых отметился 35 голами и 9 ассистами.

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