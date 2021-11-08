Мбаппе: Я не той, хто має ухвалювати рішення про майбутнє Почеттіно
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе згоден, що наразі парижани не демонструють гри належного рівня.
"У нас бувають якісні ігри, але цього недостатньо. Люди критикують команду, і я поважаю їхню думку. Не думаю, що ми добре граємо, зате перемагаємо.
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Чи потрібно дати Маурісіо Почеттіно більше часу? Я не той, хто має ухвалювати такі рішення. Для цього ми маємо керівництво", – наводить слова Мбаппе Marca.
До слова, після 13 турів ПСЖ набрав 34 очки та розташувався на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції. У групі Ліги чемпіонів паризький клуб після чотирьох турів із вісьмома очками йде на другій позиції в групі A.
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