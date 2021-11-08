"У нас бувають якісні ігри, але цього недостатньо. Люди критикують команду, і я поважаю їхню думку. Не думаю, що ми добре граємо, зате перемагаємо.

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Чи потрібно дати Маурісіо Почеттіно більше часу? Я не той, хто має ухвалювати такі рішення. Для цього ми маємо керівництво", – наводить слова Мбаппе Marca.

До слова, після 13 турів ПСЖ набрав 34 очки та розташувався на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Франції. У групі Ліги чемпіонів паризький клуб після чотирьох турів із вісьмома очками йде на другій позиції в групі A.

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