"Ми проти виклику до збірної гравця, який, на наш погляд, не готовий та відновлюється від травми. Подібні дії позбавлені будь-якого сенсу, і ФІФА вже має розібратися в таких ситуаціях", – цитує Леонардо RMC Sport.

Травмований Мессі рветься в дербі: заявка Аргентини на листопадові поєдинки кваліфікації ЧС-2022

34-річний форвард зараз перебуває у лазареті парижан через проблеми із коліном.

Збірна Аргентинии продовжує боротьбу у відборі до ЧС-2022. 13 листопада команда Мессі зіграє з Уругваєм, а 17 листопада аргентинці зустрінуться у принциповому двобої із Бразилією.

ПСЖ ледь не втратив перемогу над Бордо – Неймар і Мбаппе організували шоу, присвята співачці, яка трагічно загинула