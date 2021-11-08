ПСЖ не хоче відпускати Мессі у збірну Аргентини – Леонардо закликав ФІФА втрутитись
Спортивний директор парижан Леонардо обурений діями Аргентинської Федерації футболу щодо Ліонеля Мессі.
"Ми проти виклику до збірної гравця, який, на наш погляд, не готовий та відновлюється від травми. Подібні дії позбавлені будь-якого сенсу, і ФІФА вже має розібратися в таких ситуаціях", – цитує Леонардо RMC Sport.
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34-річний форвард зараз перебуває у лазареті парижан через проблеми із коліном.
Збірна Аргентинии продовжує боротьбу у відборі до ЧС-2022. 13 листопада команда Мессі зіграє з Уругваєм, а 17 листопада аргентинці зустрінуться у принциповому двобої із Бразилією.
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